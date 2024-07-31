Убийство супругов-пенсионеров в Алматы: соседи рассказали обстоятельства ЧП

Стали известны обстоятельства убийства супругов-пенсионеров в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ЧП произошло в Жетысуском районе в одном из домов барачного типа. Соседи около трёх часов ночи почувствовали сильный запах гари. Выбежав на улицу, обнаружили, что загорелась крыша. Люди в панике начали выбегать на улицу.

"Во время пожаротушения вынесли тело дедушки, нашего соседа, дяди Саши. И медики, когда обследовали, обнаружили тот факт, что у него есть 4 ножевых ранения", – рассказал житель Алматы Эмраджан Хасанов.

Позже выяснилось, что крыша дома загорелась неслучайно. Её поджёг знакомый дочери погибшего. Хулиган на почве неприязненных отношений сначала нанёс ножевые ранения хозяину дома, а затем с целью сокрытия преступления инсценировал пожар. Мужчина сгорел, а позже пожарные извлекли из квартиры тело его супруги. Была ли она также жестоко убита перед смертью, пока неизвестно.

"Когда убил тётю Надю, он от неё написал сообщение их дочке, что это я сама сделала, сама подожгла, а вы живите с нашей дочкой счастливо", – рассказал Эмраджан Хасанов.

Вместе с пенсионерами в доме находился их внук – аутист. Его спасли соседи. Предполагаемый убийца же через час вернулся на место преступления. Мужчину задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Заведено уголовное дело.

"Стоит отметить, что он тщательно готовился к преступлению, заранее распланировал пути так называемого отхода и подхода к дому потерпевших. Специально, чтобы ввести следствие в заблуждение, он оставил своё транспортное средство подальше от места происшествия и добирался до него пешком", – рассказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Пожар уничтожил и дома соседей. Три семьи остались без крыши над головой. Погорельцы рассчитывают на помощь городского акимата. Поскольку своими силами восстановить уничтоженные дома не сможем, говорят алматинцы. Учинившему же пожар мужчине теперь грозит до 20 лет тюрьмы.