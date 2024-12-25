Убийство спортсмена расследует полиция Алматы
Орудие преступления изъято.
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
188Фото: ДП СКО
В Алматы по факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Алматы.
"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято", - прокомментировали в ДП Алматы.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Напомним, ранее жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы.
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