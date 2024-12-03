Убийство собаки-героя Пшөн: аким Атырауской области прокомментировал инцидент

Аким Атырауской области Серик Шапкенов прокомментировал трагический инцидент с убийством собаки по кличке Пшөн, которая ранее участвовала в строительстве плотины и была известна своей помощью людям. Происшествие случилось 28 ноября в Махамбетском районе, передает BaigeNews.kz.

Согласно заявлению акима, информация об инциденте поступила из СМИ. В тот день местный житель обратился с жалобой, что возле его дома бродят собаки, создавая опасность. Специалисты, прибывшие на место, применили снотворные дротики для отлова бездомных животных. Позже на берегу реки Урал был обнаружен труп Пшөн.

"В настоящее время проводится служебное расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Согласно действующему законодательству, бездомные животные усыпляются и уничтожаются, если не находятся их владельцы. В остальных случаях проводится стерилизация и возвращение собак хозяевам. Как станут известны результаты расследования, мы поделимся информацией", - пояснил спикер.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и власти обещают тщательно разобраться в случившемся, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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