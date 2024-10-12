Убийство школьника в Талгаре: неизвестные ночью подожгли дом потерпевших

В социальных сетях появилось видео с места пожара в доме, где живут потерпевшие по делу школьника Шерзата из Талгара. Судя по кадрам, дом сгорел полностью, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне позвонили родные потерпевших и сообщили ужасную новость, о поджоге дома наших потерпевших , по уголовному делу убийства школьника Шерзата из Талгара. Весь дом был уничтожен огнем, несмотря на оперативные действия пожарных служб. Этот удар пришелся на людей, которые и так находятся в сложнейшей жизненной ситуации. Трагедия произошла в тот момент, когда семья борется за справедливость и защиту прав своего ребенка. Ритуальные мероприятия 7 дней, как раз к ним шла подготовка родных. Все дети и взрослые были в доме родителей и данный пожар уничтожил только дом.... однако даже боюсь представить, какие намерения были у тех, кто поджигал", — написала женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saida Taukeleva (@sakura_777)

Произошедшее прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

"Жертв и пострадавших нет.По факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября в Талгаре в продуктовом магазине "Қамажай" произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался 16-летний Полат Шерзат. Задержаны семеро подозреваемых. По словам родителей, в избиении Шерзата участвовали 13 человек. Конфликт разгорелся из-за того, что одному из нападавших отказали в продаже бутылки пива после 22:00. Магазин, в котором произошёл конфликт, принадлежит семье погибшего.