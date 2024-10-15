Убийство школьника в Талгаре: главу аппарата акима района сняли с должности

Освобождён от должности руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, передаёт BaigeNews.kz.

К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Танат Айдарбеков и его заместитель Айбек Бидаев.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия. Задержаны 10 подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану.

Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

15 октября за ненадлежащее исполнение обязанностей аким Талгара - Бахыт Куришбеков и его зам Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей.