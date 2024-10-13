Убийство школьника и поджог дома: улицы в Талгаре начали патрулировать гвардейцы

Улицы Талгара, где произошло шокирующее убийство подростка, а затем сгорел дом, принадлежавший семье погибшего, будут патрулировать военные Национальной гвардии РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящий момент в городе Талгаре Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.