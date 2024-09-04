Убийство школьника: Генпрокурор РК взял дело на личный контроль

Генпрокурор Берик Асылов прокомментировал убийство школьника в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Трагедия произошла в посёлке Копа.

"Удручает то, что это стало возможным из-за упущения в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других. Циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон. В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы", - заявил Генпрокурор.