Убийство школьника: Генпрокурор РК взял дело на личный контроль
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Генпрокурор Берик Асылов прокомментировал убийство школьника в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Он сообщил, что взял расследование уголовного дела на личный контроль.
Трагедия произошла в посёлке Копа.
"Удручает то, что это стало возможным из-за упущения в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других. Циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон. В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы", - заявил Генпрокурор.
Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны.
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