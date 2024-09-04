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Убийство школьника: Генпрокурор РК взял дело на личный контроль

Сегодня, 18:16
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: baigenews.kz

Генпрокурор Берик Асылов прокомментировал убийство школьника в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Трагедия произошла в посёлке Копа.

"Удручает то, что это стало возможным из-за упущения в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других. Циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон. В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы", - заявил Генпрокурор.

Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны.

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