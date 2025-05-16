В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата был объявлен перерыв. Онлайн-трансляция заседания суда продолжена на YouTube-канале BaigeNews.kz.

Отметим, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.

На скамье девять подсудимых, среди них один несовершеннолетний.

Сегодня, 16 мая, суд начался с допроса подсудимого Азамата Токтаубаева, который добровольно рассказал о своем предыдущем уголовном деле. Далее он признался, что ранее дал ложные показания в отношении другого фигуранта дела - Дархана Аскентая.

Позже в суде начался допрос несовершеннолетнего подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата.

Еще один фигурант дела Нуркияс Ильясов, также дал подробные показания о событиях той ночи. Еще он заявил об инсценировке задержания с участием СОБРа.

15 мая в суде адвокат пожаловался на съёмку подсудимого.

Также судья по делу призвал блогеров и комментаторов воздержаться от провокационных действий.

Вместе с этим было продемонстрировано видео, снятое очевидицей с балкона одного из домов по улице Менделеева. Кадры вызвали сильные эмоции у присутствующих – зал суда сотрясался от звуков плача и криков, раздающихся на записи.

После один из подсудимых – Нурбол Токтаубаев подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии. Также Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке.

В заключение судья задал ряд уточняющих вопросов о моменте избиения потерпевшего Гаипбаева, поставив под сомнение последовательность показаний Токтаубаева.