Убийство семилетней девочки: детский омбудсмен сделала заявление

В 2023 году в стране погибло уже 25 детей, 6 из них – от рук близких им людей. Об этом на странице в Instagram написала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД.

Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями", - написала Закиева.

По её словам, в 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.

"Одним из путей недопущения таких страшных последствий, насилия является именно наше с вами участие. Если Вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера "111" или "102". Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь. Нужны кадры. Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тыс детей. Необходимо - 1 сотрудник на 5 тыс детского населения. Решением этого вопроса мы занимаемся с МП", - резюмировала она.

Напомним, семилетняя Милана пропала днём 17 ноября. В полицию заявила её 39-летняя мать спустя тесколько часов после предполагаемого исчезновения дочери. Женщина рассказала, что она с тремя детьми хотела на выходные уехать к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. Но девочка якобы не захотела уезжать и убежала от матери. Позже отец девочки высказал предположение, что дочь могли похитить и увезти на машине.

Двое суток под Экибастузом работал оперативный штаб по поиску ребёнка, которого искали, как в радиусе 20 километров от села, так и в соседних регионах. По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтёры движения Vita и неравнодушные люди. В общей сложности ребёнка искали около 500 человек и 100 единиц техники, в том числе авиаборт.

Поздним вечером 19 ноября Милану нашли мёртвой.