Убийство семьи бизнесмена в Петропавловске: суд вынес приговор

В Петропавловске суд вынес приговор по громкому делу об убийстве бизнесмена и его семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Погибший занимался ритуальным бизнесом в Петропавловске. Вместе с ним убили его супругу и их 17-летнего сына. Тела убитых с перерезанным горлом обнаружили в их собственном доме в Рабочем Посёлке. В живых осталась лишь старшая дочь, которая в момент убийства находилась на учёбе в России.

На скамье подсудимых было трое подозреваемых. Все они также представители ритуальной сферы и конкуренты жертвы. Согласно материалам дела подсудимые Емельянов и Орлов по предварительному сговору проникли в дом Приходченко, похитили деньги и ювелирные изделия. После чего убили их сына, который стал свидетелем преступления. Тоже самое преступники совершили и с родителями парня – Юлией и Вадимом Приходченко, которые неожиданно вернулись домой.

Родственники и знакомые убитой семьи были уверены, что убийство носило заказной характер, а мужчины просто стали исполнителями.

Емельянов приговорён к пожизненному лишению свободы, Орлов – к 21 году 8 месяцам лишения свободы.

Третью фигурантку уголовного дела судили за подстрекательство, но статью неожиданно переквалифицировали на "Недонесение о совершённом особо тяжком преступлении". Она приговорена к трём годам лишения свободы.