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polisia.kz Сегодня, 17:34
111
Сегодня, 17:34
111
Фото: polisia.kz

Убийство ребёнка в Темиртау: задержан подозреваемый

В Темиртау задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве малолетнего ребёнка задержан 24-летний мужчина. Он дал признательные показания", - сообщили в полиции. 

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Проводятся следственные действия.

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Сегодня, 17:34
111
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