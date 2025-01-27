Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в убийстве 27-летней женщины-продавца в Сарани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

50-летний житель Сарани, который, по данным следствия, убuл продавца продуктового магазина ради выручки в 30 000 тенге, не имеет гражданства. Он не является гражданином ни одной страны. Женат. Работает в ТОО в Караганде по строительной специальности.

Услуги адвоката ему оплачивает государство, потому что на частного адвоката у него денег нет.

По словам подозреваемого, умысла убuвать у него не было. Якобы он хотел только припугнуть продавщицу, однако не ожидал от неё отчаянного сопротивления и схватки. Утром 22 января он приехал на такси в Сарань из Караганды. Денег на оплату услуги такси у него не было. Тогда он отдал свой сотовый телефон, обещая забрать его после оплаты долга. Он решил ограбить магазин при въезде в Сарань, чтобы похищенными деньгами рассчитаться с таксистом и вернуть свой телефон.

Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. В исключительных случаях срок может быть увеличен.