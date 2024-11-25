Убийство президента Филиппин заказала вице-президент этой страны

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио заявила, что наняла "кого-то" убить президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, его жену и спикера Палаты представителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Устранение этих трех лиц должно произойти, если убьют саму Дутерте-Карпио.

"Это предупреждение – не шутка", - заявила она на онлайн-пресс-конференции в пятницу в полночь.

Правительство Филиппин пообещало принять "незамедлительные надлежащие меры" против вице-президента Сары Дутерте-Карпио за угрозу убийства.