  • 25 Ноября, 02:43
  • BAIGENEWS

Убийство президента Филиппин заказала вице-президент этой страны

Об этом Сара Дутерте-Карпио заявила после ареста главы ее администрации

Сегодня, 01:24
АВТОР
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wikipedia.org Сегодня, 01:24
Сегодня, 01:24
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Фото: wikipedia.org

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио заявила, что наняла "кого-то" убить президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, его жену и спикера Палаты представителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Устранение этих трех лиц должно произойти, если убьют саму Дутерте-Карпио.

"Это предупреждение – не шутка", - заявила она на онлайн-пресс-конференции в пятницу в полночь.

Правительство Филиппин пообещало принять "незамедлительные надлежащие меры" против вице-президента Сары Дутерте-Карпио за угрозу убийства.

 

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и вице-президент Сара Дутерте-Карпио
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