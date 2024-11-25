Убийство президента Филиппин заказала вице-президент этой страны
Об этом Сара Дутерте-Карпио заявила после ареста главы ее администрации
Сегодня, 01:24
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Сегодня, 01:24Сегодня, 01:24
169Фото: wikipedia.org
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио заявила, что наняла "кого-то" убить президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, его жену и спикера Палаты представителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на South China Morning Post.
Устранение этих трех лиц должно произойти, если убьют саму Дутерте-Карпио.
"Это предупреждение – не шутка", - заявила она на онлайн-пресс-конференции в пятницу в полночь.
Правительство Филиппин пообещало принять "незамедлительные надлежащие меры" против вице-президента Сары Дутерте-Карпио за угрозу убийства.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и вице-президент Сара Дутерте-Карпио
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