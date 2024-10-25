Убийство полицейскими темнокожего мужчины стало причиной массовых беспорядков в Португалии

В португальской столице с начала недели продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в ночь на понедельник в ходе полицейской операции в многонациональном пригороде Амадора на северо-западе Лиссабона был застрелен темнокожий мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Как сообщают власти страны, на следующий день после смерти 43-летнего Одаира Мониса, уроженца Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса), на улицы столицы вышли несколько десятков агрессивно настроенных протестующих, которые начали бросать булыжники, поджигать автобусы, полицейские автомобили и мусорные баки.

Полиции удалось разогнать участников акции, однако следующей ночью беспорядки возобновились.

К вечеру среды власти Лиссабона сообщили, что за две ночи в столице Португалии и её окрестностях полицейские пересекли уже около 60 инцидентов, в ходе которых двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы от ударов камнями, а еще двое — лёгкие ножевые ранения.

В заявлении полиции также сообщается, что в ходе беспорядков протестующие сожгли два автобуса и "девять других транспортных средств", а также сильно повредили два полицейских автомобиля.

Все начавшиеся пожары удалось потушить, а трое участников выступлений были задержаны сотрудниками полицейских спецподразделений.

Однако беспорядки продолжились. К вечеру четверга португальская полиция сообщила об аресте за последние сутки уже 13 человек (не уточнив, входят ли в это число трое задержанных накануне).

Кроме того, городским властям удалось установить личности ещё 18 человек, принимавших участие в погромах, прошедших в разных районах Лиссабона.

Сейчас полиция ведёт розыск подозреваемых.

Португальские СМИ тем временем публикуют некоторые подробности биографии погибшего, уроженца Кабо-Верде Одаира Мониша, у которого, как выяснилось, и раньше неоднократно случались проблемы с законом.

К своим 43 годам Мониш четырежды был судим. Впервые он попал за решётку ещё 20 лет назад, получив четыре года лишения свободы за грабёж. Уже сидя в тюрьме, он был признал виновным и по второму делу, о краже, что несколько увеличило его срок.

Сменив за время отбывания приговора три тюрьмы, в том числе в Лиссабоне и Синтре, вышел оттуда Мониш в октябре 2007-го. Но весной 2015-го был пойман за рулём в нетрезвом виде и приговорен к 13 месяцам лишения свободы по выходным (есть в Португалии такая экзотическая мера наказания, когда преступник отбывает заключение только по субботам и воскресеньям).

В мае 2016 срок наказания подошёл к концу, и в последние восемь лет претензий к Монишу у полиции не было. До самого последнего времени.