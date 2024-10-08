Убийство подростка в Талгаре: полиция сделала заявление

Полиция опровергла слухи о том, что стёрта видеозапись драки, в ходе которой погиб подросток в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация о том, что записи с камер видеонаблюдения с места трагического инцидента в Талгарском районе якобы были стёрты. Сообщаем, что в рамках досудебного расследования все имеющиеся записи изъяты полицией и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В настоящее время в рамках следствия все видеозаписи изучаются, действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", – указывается в заявлении департамента полиции Алматинской области.

В качестве подтверждения информации о наличии видео ДП в своём Instagram-аккаунте опубликовал скриншот.

В полиции призвали доверять только официальным источникам и напомнили, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной.

В Талгаре в ночь с 3 на 4 октября 2024 года в продуктовом магазине "Қамажай" произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался 16-летний Полат Шерзат, ещё двое молодых людей госпитализированы. Задержаны семеро подозреваемых.

По словам родитей, в избиении Шерзата участвовали 13 человек. Конфликт разгорелся из-за того, что одному из нападавших отказали в продаже бутылки пива после 22:00. Магазин, в котором произошёл конфликт, принадлежит семье погибшего.