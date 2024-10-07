Убийство подростка в Талгаре: Глава МВД взял расследование на личный контроль

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов взял ход расследования убийства подростка в Талгаре на личный контроль, передаёт BaigeNews.kz. Об этом глава ведомства написал в соцсетях.

"По трагическому инциденту в Талгарском районе Алматинской области, где произошло убийство несовершеннолетнего, все обстоятельства находятся под моим личным контролем. Во главе с моим первым заместителем на месте работает группа сотрудников МВД для обеспечения полноты и качества расследования. Все виновные понесут заслуженное наказание", - сообщил министр.

16-летний подросток умер после драки, произошедшей в ночь на 4 октября в Талгаре. Видео задержания подозреваемых показали в полиции.

Родные погибшего рассказали, что конфликт начался из-за банки пива.