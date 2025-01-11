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Убийство подростка расследуют в Костанае

Подозреваемый задержан.

Сегодня, 04:25
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
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Фото: polisia.kz

В Костанае убили 16-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

По факту убийства начато досудебное расследование, подозреваемый задержан.

"Предварительно установлено, что задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения погибшему", – прокомментировали в полиции.

Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции и прокуратуры Костаная.

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