Убийство подростка расследуют в Костанае
Подозреваемый задержан.
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
121Фото: polisia.kz
В Костанае убили 16-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
По факту убийства начато досудебное расследование, подозреваемый задержан.
"Предварительно установлено, что задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения погибшему", – прокомментировали в полиции.
Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции и прокуратуры Костаная.
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