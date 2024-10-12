Убийство подростка и поджог дома: в Генпрокуратуре сделали заявление

Генеральная прокуратура РК опубликовала официальное заявление после новостей о поджоге дома семьи потерпевших по делу об убийстве школьника в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре 12 октября 2024 года Генеральной прокуратурой под своим руководством создана межведомственная следственно–оперативная группа по раскрытию преступления. Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль Генеральным Прокурором Республики Казахстан", — говорится в зявлении Генпрокуратуры РК.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых. Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара в доме семьи Шерзата.