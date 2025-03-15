В Шымкенте полицейские раскрыли преступление, которое оставалось нераскрытым четверть века, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В августе 1999 года в одном из частных домов обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Экспертиза установила, что женщину задушили. Тогда у следствия не было прямых улик, и расследование зашло в тупик.

Однако спустя 25 лет оперативникам удалось восстановить события той трагической ночи и выйти на подозреваемого. Оказалось, что за прошедшие годы он успел совершить ещё одно тяжкое преступление – но уже за границей, где и отбывал наказание.

"По результатам проведённых с соседним государством процедур реадмиссии подозреваемый этапирован в город Шымкент и арестован", – сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.

В этом же городе задержали мужчину, которого разыскивали по всему миру с 2009 года. Тогда, в январе, неизвестный открыл огонь по трём местным жителям. Один из них погиб. Причиной конфликта стали финансовые разногласия. С тех пор подозреваемый скрывался, но спустя 16 лет его удалось задержать. Сейчас он арестован, а материалы уголовного дела направлены в суд.

Полицейские подчёркивают, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет продолжается.

Напомним, ранее полицейские Костанайской области раскрыли убийство, которое было совершено 21 год назад. В 2003 году 21-летнюю женщину задушили во дворе её дома, но тогда доказательств для задержания подозреваемого не хватило. Но 2025 году дело возобновили, и 44-летний мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что убил свою жертву после её отказа вступить с ним в интимную связь.

А в ВКО полицейские раскрыли убийство 20-летней давности. Тогда преступник зарезал мужчину и поджёг дом, чтобы скрыть следы. Десятилетия спустя полиция возобновила расследование, собрала новые улики и установила личность подозреваемого.