Подсудимые по делу Шерзата Полата Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев в ту злополучную ночь избивали дядю Шерзата - Нурканата Гаипбаева до потери сознания. Умысел был - убить. Об этом сообщила прокурор Дана Сарсенбай, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Шынасыл и Сакиев, действуя как группа лиц, воспользовавшись тем, что на улице Шота Руставели другие участники драки коллективно избивали Гаипбаева и несовершеннолетнего Полата, не сообщив Әскентай, Тоқтаубаеву Нұрболу, Белгожаеву и Ильясову о своём преступном умысле на убийство, между 01:02 и 01:04 ночи Шынасыл, вооружённый заранее подготовленным кухонным ножом с коричневой рукояткой, подошёл и один раз ударил Гаипбаева в область крестца. В этот момент Сакиев, используя неустановленный следствием нож, дважды нанёс удары в правую бедренную область Гаипбаева, причинив ему телесные повреждения. В результате Гаипбаев потерял сознание и остался лежать без признаков жизни. Убедившись в этом, Шынасыл и Сакиев решили, что своими действиями они причинили Гаипбаеву смертельные повреждения. Однако по независящим от них причинам убийство не было доведено до конца", - зачитала заключение прокурор.

Согласно выводам медицинской экспертизы, пострадавший Гаипбаев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лобной и затылочной части головы, а также ссадины.Также эксперты зафиксировали резаные раны в правой ягодичной области, ушиб мягких тканей коленного сустава и множественные ссадины на лице, руках и ногах.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что колото-резаные раны могли быть нанесены острым колюще-режущим предметом. Эти травмы квалифицированы как легкий вред здоровью, поскольку вызвали временное нарушение здоровья сроком не более трёх недель. Ушибы и ссадины, в свою очередь, признаны повреждениями, не повлекшими нарушения здоровья.

В материалах дела фигурирует статья об умышленном убийстве, не доведённом до конца.

В настоящее время в главном судебном разбирательстве по делу Шерзата Полата объявлен короткий перерыв.

Ранее прокурор сообщила, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.