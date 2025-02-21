Убийство двадцатилетней давности раскрыли в ВКО
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Сотрудники полиции при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области раскрыли преступление, совершенное в 2004 году в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.
22 января 2004 года в одном из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако на тот момент преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование. Прошли годы, но работа над делом не прекращалась. Сотрудники полиции продолжали кропотливо анализировать собранные материалы, восстанавливая шаг за шагом картину преступления", - говорится в сообщении.
В феврале 2025 года следствие вновь оживило дело, и оперативники провели ряд мероприятий, в ходе которых собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого.
18 февраля текущего года он был арестован по санкции суда.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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