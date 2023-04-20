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  • Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания
кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15
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Фото: кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ

Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания

Полиция Туркестанской области опубликовала новые данные по девушке, труп которой нашли в оросительном канале, передаёт BaigeNews.kz со ссылйкой на телеграм-канал Polisia.kz

Напомним, в Ордабасинском районе в канале было обнаружено тело девятиклассницы с ножевым ранением.  

В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также, установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек. 

Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны.  

Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство". 

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП области, - сообщили в полиции.

 

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Сегодня, 14:15
129
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