Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания

Фото: кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ

Полиция Туркестанской области опубликовала новые данные по девушке, труп которой нашли в оросительном канале, передаёт BaigeNews.kz со ссылйкой на телеграм-канал Polisia.kz.

Напомним, в Ордабасинском районе в канале было обнаружено тело девятиклассницы с ножевым ранением.

В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также, установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек.

Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны.

Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство".

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП области, - сообщили в полиции.