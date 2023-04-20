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Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания
Полиция Туркестанской области опубликовала новые данные по девушке, труп которой нашли в оросительном канале, передаёт BaigeNews.kz со ссылйкой на телеграм-канал Polisia.kz.
Напомним, в Ордабасинском районе в канале было обнаружено тело девятиклассницы с ножевым ранением.
В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также, установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек.
Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны.
Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство".
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП области, - сообщили в полиции.
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