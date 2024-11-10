Убийство 50-летней давности раскрыли в США благодаря генетической базе

Следователи в Висконсине в США смогли раскрыть убийство 50-летней давности, обратившись к генетической базе. В своё время работа детективов не принесла результатов, хотя к расследованию неоднократно возвращались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Тело 25-летней Мэри Шлейс, которая отправилась на автостопом на художественную выставку в Чикаго, нашли на перекрёстке в небольшом посёлке в штате Висконсин 15 февраля 1974 года. Эксперты сразу установили, что смерть девушки была насильственной. Однако допросы одних и тех же свидетелей не вывели на след преступника.

В последние годы полиция стала сотрудничать с группой генетиков из колледжа Рамапо в Нью-Джерси, дело Шлейс было поднято. Спустя почти полвека следователи на основе имеющихся в общей базе образцов генетических материалов нашли убийцу. Им был 84-летний житель Миннесоты Джон Миллер. Мужчина подтвердил свою причастность к убийству Мэри Шлейс. Его арестовали.

"Для нас это огромная победа. Это первый случай, когда мы использовали генетическую базу для раскрытия дела", – отметил шериф округа Данн Кевин Байгд.

Следователи сообщили семье жертвы о результатах своей работы. Родные выразили благодарность.