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Убийство 33-летней женщины расследуют в Кокшетау

Сегодня, 00:09
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Жительница Кокшетау ушла из дома 4 июля и не вернулась. Позже женщину нашли мёртвой с признаками насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, уголовное дело расследуют по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".

"Подозреваемый установлен и задержан. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", — прокомментировали в ведомстве.

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