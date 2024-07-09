Убийство 33-летней женщины расследуют в Кокшетау

Жительница Кокшетау ушла из дома 4 июля и не вернулась. Позже женщину нашли мёртвой с признаками насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, уголовное дело расследуют по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".