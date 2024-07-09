Убийство 33-летней женщины расследуют в Кокшетау
Сегодня, 00:09
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Сегодня, 00:09Сегодня, 00:09
189Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
Жительница Кокшетау ушла из дома 4 июля и не вернулась. Позже женщину нашли мёртвой с признаками насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, уголовное дело расследуют по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".
"Подозреваемый установлен и задержан. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", — прокомментировали в ведомстве.
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