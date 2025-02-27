Полицейские Костанайской области раскрыли убийство, которое было совершено 21 год назад, передаёт BaigeNews.kz.

В мае 2003 года в своем дворе была найдена мертвая 21-летняя женщина с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что смерть наступила от удушья. Тогда началось расследование, но несмотря на выявление подозреваемого, не было достаточно доказательств для его задержания.

Через два десятилетия, в феврале 2025 года, полицейские возобновили расследование и продолжили собирать улики. В результате новых мероприятий был задержан 44-летний мужчина, который признался в убийстве. По его словам, в феврале 2003 года он познакомился с погибшей, и после совместного распития алкоголя предложил ей интимную близость. Когда она отказалась, мужчина задушил ее.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело направлено в суд.