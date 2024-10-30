Мать-убийцу задержали в Алматы

Полицией Алматы задержана разыскиваемая ГУВД Ташкентской области 28-летняя гражданка Узбекистана, которая в мае 2015 года убила свою несовершеннолетнюю дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске.

За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них: – за совершение убийств – 9; – за причинение тяжкого вреда здоровью – 4; – за разбойные нападения – 5; – за грабежи – 7; – за наркопреступления – 19. За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств – 145 лиц.



На территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске, нанеся ножевые ранения, покушался на жизнь жителя указанного города.

Оперативно-розыскной группой полиции Павлодарской области в городе Орле Российской Федерации задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.

По запросу Интерпола МВД Казахстана в германском городе Нюрнберге задержан 42-летний гражданин нашей страны, который в конце марта в Павлодаре, обещая поставку зерна, завладел деньгами иностранца в сумме 244 тысяч долларов США.

Сотрудниками ДП области Абай в Семее задержаны разыскиваемые жители города, которые в 2021 году в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащего материала с металлургического завода.

Кроме того, в ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.