Смертный приговор мужчине по имени Фань Вэйцю приведен в исполнение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

Способ казни не называется (обычно приговоренным делают смертельную инъекцию, однако для некоторых преступников сохраняется расстрел).

Фань Вэйцю 11 ноября устроил автокатастрофу в городе Чжухай на юге Китае. Мужчина, который недавно пережил развод, сбил людей, занимавшихся спортом. Жертвами ДТП стали 35 человек, еще 43 были ранены.