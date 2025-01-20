  • 20 Января, 13:56
  • BAIGENEWS

Убившего 35 человек водителя казнили в Китае

Водитель въехал в толпу пешеходов в китайском городе Чжухай.

Сегодня, 12:55
АВТОР
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TASS/Zuma Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: TASS/Zuma

Смертный приговор мужчине по имени Фань Вэйцю приведен в исполнение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

Способ казни не называется (обычно приговоренным делают смертельную инъекцию, однако для некоторых преступников сохраняется расстрел).

Фань Вэйцю 11 ноября устроил автокатастрофу в городе Чжухай на юге Китае. Мужчина, который недавно пережил развод, сбил людей, занимавшихся спортом. Жертвами ДТП стали 35 человек, еще 43 были ранены.

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