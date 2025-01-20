Убившего 35 человек водителя казнили в Китае
Водитель въехал в толпу пешеходов в китайском городе Чжухай.
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
130Фото: TASS/Zuma
Смертный приговор мужчине по имени Фань Вэйцю приведен в исполнение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".
Способ казни не называется (обычно приговоренным делают смертельную инъекцию, однако для некоторых преступников сохраняется расстрел).
Фань Вэйцю 11 ноября устроил автокатастрофу в городе Чжухай на юге Китае. Мужчина, который недавно пережил развод, сбил людей, занимавшихся спортом. Жертвами ДТП стали 35 человек, еще 43 были ранены.
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