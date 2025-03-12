Суд в Алматы вынес решение по резонансному делу "чёрных риелторов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

На скамье подсудимых оказались 22 человека, включая врачей-психиатров, участковых, риелторов, представителей нотариуса и судмедэкспертов. Их обвиняли в похищении, убийстве, насилии над психически больными и престарелыми людьми. Преступления совершались для того, чтобы присвоить их недвижимость.

Одного из главных обвиняемых, который и организовал эту преступную группировку, приговорили к 18 годам лишения свободы. Его подельников к 17 и 16 годам тюрьмы.

Озвучили приговор и для других фигурантов громкого дела.