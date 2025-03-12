Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
Одного из главных обвиняемых приговорили к 18 годам лишения свободы.
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Суд в Алматы вынес решение по резонансному делу "чёрных риелторов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
На скамье подсудимых оказались 22 человека, включая врачей-психиатров, участковых, риелторов, представителей нотариуса и судмедэкспертов. Их обвиняли в похищении, убийстве, насилии над психически больными и престарелыми людьми. Преступления совершались для того, чтобы присвоить их недвижимость.
Одного из главных обвиняемых, который и организовал эту преступную группировку, приговорили к 18 годам лишения свободы. Его подельников к 17 и 16 годам тюрьмы.
Озвучили приговор и для других фигурантов громкого дела.
"Приговорить Айжан Жусупгалиеву к 6 годам лишения свободы, Майру Оразаеву к 10 годам, Газизу Ешмуратову к 3 годам лишения свободы. Судмедэксперту Виталию Колесникову дать 4 года", - зачитал вердикт судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Болатов.
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