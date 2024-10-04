Убили из-за банки пива - подробности о смерти подростка в драке рассказали родные

В Алматинской области расследуют гибель подростка в массовой драке. Конфликт начался в магазине, который арендует семья парня. Родственники утверждают: в торговую точку пришел покупатель, но за товар – банку пива – платить отказался. После слов в дело пошли кулаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Магазин в Талгаре арендует семья Болат. Ночью на смене был глава семейства.

По словам родных, в торгову точку за банкой пива зашёл парень, но платить не хотел, начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины.

"Сын позвонил мне и сказал, что их с отцом и дядей сейчас будут бить. Я сразу пошла в магазин. Но когда дошла, моего сына и брата мужа уже избивали на дороге. Сам муж уводил одного парня с ножом от них. Он боялся, что тот был вооружен. Оказывается, у всех там были и ножи, и даже пистолеты. Моего сына избивали прямо на моих глазах. Я видела его кровь", - рассказала мать погибшего Гульбара Бишембиева.

Родственники повезли пострадавших в больницу. Там подросток скончался.

"Папа Шерзата просто хотел, чтобы клиент заплатил за товар. Это нормально. Зачем тот начал трогать их, драться, звонить кому-то? Человек 15-20 приехали, не меньше. Среди них были три или четыре девушки. Все молодые, а вели себя как звери. У них даже были пистолеты и ножи", - сказала родственница Куляш Римова.

В семье погибшего парня пятеро детей. Шерзат был старшим. Мечтал стать для младших примером. Учился в 10-м классе, готовился поступать в военное училище.

"Он был очень добрым и светлым ребёнком. Никогда ни с кем не конфликтовал. Ко всем относился с уважением. Я уверена, что ночью он не хотел драться. Он был физически крепким и смог бы дать отпор любому. Но их было слишком много", - говорит родственница Бакыт Римова.

Родные говорят, подозреваемые – местные. Они все живут в одном поселке, но знакомы лично не были. Всех участников потасовки уже нашли. Кадры задержания показали в полиции.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - сообщил замначальника ДП Алматинской области Малик Кабдуалиев.

Известно, что дяде Шерзата, который тоже участвовал в потасовке, нанесли три ножевых ранения. Сейчас мужчина в больнице.