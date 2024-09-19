Убили и сожгли: братьям вынесли приговор в Жезказгане

Решившимся на жестокое убийство братьям огласили приговор в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

Вечером 19 марта братья А. и У. вместе со знакомым К. распивали дома спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт.

"А. использовал верёвку для удушения К., в то время как У. удерживал его ноги. В течение пяти минут А. и У. продолжали свои действия, пока К. не умер. На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, подсудимые вывезли тело К. на садово-строительной тележке и сожгли его на болотной местности с помощью автомобильных покрышек и горюче-смазочного материала", - сообщили в суде.

Подсудимый У. покончил с собой в ИВС Жезказгана.

Суд признал братьев виновными в совершении преступления. А. приговорён к 15 годам лишения свободы, У. освобождён от уголовной ответственности в связи со смертью.

Приговор не вступил в законную силу.