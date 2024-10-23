Убили и обезглавили мужчину: приговор вынесли троим казахстанцам

В Актау вынесли приговор трём подсудимым, убившим и обезглавившим мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трое жителей Мангистау обвинялись в том, что похитили 59-летнего мужчину, вывезли его в степь, убили и обезглавили, а тело закопали на пустыре. Двух фигурантов уголовного дела задержали в мае 2024 года, а третий подался в бега, но позже тоже был арестован.

Расследование длилось четыре месяца. Дело поступило в суд в начале октября. Подсудимые пожелали, чтобы их судили присяжные заседатели. В суде удалось доказать причастность всех обвиняемых к преступлению.

Подсудимые получили 25, 16 и 7 лет лишения свободы соответственно. Наказание они будут отбывать в колонии средней безопасности.

Выяснилось, что двое осуждённых являются братьями. С них суд взыскал 10 млн тенге морального вреда и более 3,5 млн тенге материального ущерба в пользу семьи убитого мужчины. Кроме того, каждый из братьев заплатит в фонд пострадавших по 110 тысяч тенге. А третий осуждённый – 73 тысячи тенге.

Приговор не вступил в законную силу.