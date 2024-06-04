Убил кассира и скрылся с деньгами: в Шымкенте задержали преступника спустя 13 лет

Полиция задержала подозреваемого в убийстве кассира обменника 13 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Оперативники задержали ранее судимого 46-летнего мужчину в Шымкенте. Подозреваемый взят под стражу. Установлено, что в 2011 году подозреваемый совершил нападение на жителя Жетысая, работавшего в пункте обмена валют. После чего убил его и, завладев 5 тысячами долларов США, скрылся”, - говорится в сообщении.

После 13 лет оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого.