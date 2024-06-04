Убил кассира и скрылся с деньгами: в Шымкенте задержали преступника спустя 13 лет
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42Сегодня, 19:42
141Фото: polisia.kz
Полиция задержала подозреваемого в убийстве кассира обменника 13 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
“Оперативники задержали ранее судимого 46-летнего мужчину в Шымкенте. Подозреваемый взят под стражу.
Установлено, что в 2011 году подозреваемый совершил нападение на жителя Жетысая, работавшего в пункте обмена валют. После чего убил его и, завладев 5 тысячами долларов США, скрылся”, - говорится в сообщении.
После 13 лет оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого.
“Он полностью признался в содеянном. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения”, - отметили в полиции.
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