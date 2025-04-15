В селе Иртышского района полицейские обнаружили внушительный тайник с наркотиками - 24-летний местный житель хранил в своем сарае пять мешков и чемодан, наполненные марихуаной. Общий вес изъятого вещества превысил 20 килограммов, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, молодой человек попал в поле зрения оперативников в ходе розыскных мероприятий. Подозрения подтвердились - в погребе на территории частного дома была найдена растительная масса с характерным запахом конопли.

По факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет, с какой целью молодой человек держал у себя такое количество запрещённых веществ. Пока официально не установлено, собирался ли он сбывать наркотики или использовал их в личных целях.

Расследование продолжается, задержанному грозит серьезная уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее мы сообщали, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.