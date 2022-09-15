"У всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности" — Токаев

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Президент Казахстана напомнил, что задача участников VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — это укрепление мира во всём мире и гармонии между конфессиями, передает BaigeNews.kz.

"Высокопочтенные гости, уважаемые участники съезда. Казахская земля уже два дня как стала центром конструктивного диалога различных культур. Под одной крышей собралось авторитетное духовенство всего мира. Вы приехали со всех уголков мира для объединения усилий всего человечества в общих интересах. И это показывает, насколько важны межрелигиозное согласие и сотрудничество. Действительно, у всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности", — сказал Токаев.

Глава государства отметил, что на съезде было высказано много взвешенных и конструктивных мнений. Он считает, что они окажут положительное влияние на работу по созданию гармоничного мира. Президент убежден, что духовные лидеры внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира и достижения большего благополучия и благосостояния для всего человечества. Детальная декларация охватывает фундаментальные вопросы и может использоваться в качестве инструкции и подспорья международными организациями и политиками во всем мире.

"Наша задача — последовательно продвигать идеи декларации. Также полагаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на период с 2023 по 2033 годы. Она должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и влияния нашего форума. Последовательно реализуя приоритеты внутренней и внешней политики, Казахстан будет оказывать поддержку деятельности Съезда. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить и продвигать открытый диалог между цивилизациями и укреплять мир и стабильность", — резюмировал Токаев.

Руководитель секретариата съезда, председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев объявил о завершении съезда и анонсировал проведение следующего.