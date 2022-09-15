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  • "У всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности" — Токаев
Акорда Сегодня, 16:42
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Фото: Акорда

"У всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности" — Токаев

Президент Казахстана напомнил, что задача участников VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — это укрепление мира во всём мире и гармонии между конфессиями, передает BaigeNews.kz

"Высокопочтенные гости, уважаемые участники съезда. Казахская земля уже два дня как стала центром конструктивного диалога различных культур. Под одной крышей собралось авторитетное духовенство всего мира. Вы приехали со всех уголков мира для объединения усилий всего человечества в общих интересах. И это показывает, насколько важны межрелигиозное согласие и сотрудничество. Действительно, у всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности", — сказал Токаев. 

Глава государства отметил, что на съезде было высказано много взвешенных и конструктивных мнений. Он считает, что они окажут положительное влияние на работу по созданию гармоничного мира. Президент убежден, что духовные лидеры внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира и достижения большего благополучия и благосостояния для всего человечества. Детальная декларация охватывает фундаментальные вопросы и может использоваться в качестве инструкции и подспорья международными организациями и политиками во всем мире.

"Наша задача — последовательно продвигать идеи  декларации. Также полагаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на период с 2023 по 2033 годы. Она должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и влияния нашего форума. Последовательно реализуя приоритеты внутренней и внешней политики, Казахстан будет оказывать поддержку деятельности Съезда. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить и продвигать открытый диалог между цивилизациями и укреплять мир и стабильность", — резюмировал Токаев. 

Руководитель секретариата съезда, председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев объявил о завершении съезда и анонсировал проведение следующего. 

"Выражаю благодарность главам делегаций и всем участникам съезда за поддержку нашего форума и большой вклад в укрепление диалога  между религиями, культурами и народами.  От имени секретариата съезда хотел бы ещё раз отметить твердое намерение и готовность активно продвигать идеи и принципы, изложенные в Декларации. Она будет распространена в качестве официального документа 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Секретариат также приступит к разработке конпеции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как универсальной, глобальной, межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. В этот документ войдут ваши идеи и предложения, итоги дискуссий, состоявшихся на съезде. На этом разрешите объявить работу съезда закрытой", — сказал он. 

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#Съезд лидеров мировых религий #Токаев
Сегодня, 16:42
270
Артём Волков Журналист
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