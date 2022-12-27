У "Вечного огня" в Абае подростки грели ноги

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Трое подростков грели ноги у "Вечного огня" в Сквере Победы в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДП области Абай, данное правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд.

"Относительно распростроняемого видео в социальных сетях по факту хулиганских действий подростков на аллее Победы около памятника "Вечный огонь" Департамент полиции области Абай сообщает, что данный факт 26 декабря т.г. зарегистрирован в книгу учета регистрации Центрального отдела полиции. Виновные лица установлены, ими являются 3 подростков в возрасте 14-15 лет, в отношении родителей составлены административные протокола по статье "Хулиганство". Санкцией данной статьи влечет административный штраф в размере семи месячных расчётных показателей", - говорится в сообщении полиции.