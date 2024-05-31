У страны, которая полагается только на сырьё, нет будущего - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с учёными в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я рад нашей сегодняшней встрече. "Ғылым ордасы" – колыбель казахской науки. Как известно, за последнее время это здание изрядно обветшало. Поэтому два года назад я дал поручение провести здесь капитальный ремонт. В соответствии с современными требованиями были проведены реставрационные работы как внутри, так и снаружи здания. Самое главное – был сохранен его исторический облик. До конца года будут полностью завершены работы и проведено благоустройство. "Ғылым ордасы" продолжит служить сегодняшним и будущим ученым", - сказал президент.

Он также отметил, что здесь трудились многие выдающиеся деятели науки, имена которых вписаны в историю страны.

"Один из таких величайших представителей нашего народа – академик Каныш Сатпаев. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Каныш Сатпаев внёс огромный вклад в развитие нашей страны. Его научные открытия и по сей день служат во благо людям. Недаром говорят: "Ғалымның хаты өлмейді" ("Слова ученого не умирают"). Мы живем в эпоху науки и образования. Во имя процветания нашей Родины мы должны уделить особое внимание развитию этих сфер. Другого пути нет", - отметил глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, у страны, которая полагается только на сырьё, нет будущего.

"Нам нужны учёные, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию. В этот сложный период, когда обострилось соперничество между государствами во всех сферах, наша страна начала переход к новой модели экономики. Мы приступили к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. В её основе должны быть наука и инновации", - сказал президент.

Он отметил, что Казахстану необходимо войти в число ведущих, а не ведомых стран.