По-настоящему историческое событие для спасательной отрасли Казахстана. Сегодня в Астану прибыл первый из четырех самолетов L‑410, которые станут частью авиационного парка АО "Казавиаспас". Судно уже можно назвать незаменимым во время ЧС. К примеру, этот борт может взлетать с коротких полос и выдерживать экстремальные температуры. Чем еще способно удивить судно смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.