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У спасателей Казахстана появился уникальный самолёт

В чем его главные отличия от остального авиапарка, рассказали в МЧС РК.

Сегодня, 17:07
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: BaigeNews.kz

По-настоящему историческое событие для спасательной отрасли Казахстана. Сегодня в Астану прибыл первый из четырех самолетов L‑410, которые станут частью авиационного парка АО "Казавиаспас". Судно уже можно назвать незаменимым во время ЧС. К примеру, этот борт может взлетать с коротких полос и выдерживать экстремальные температуры. Чем еще способно удивить судно смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz

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