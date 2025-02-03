Министерство экологии и природных ресурсов предложило объявить 3 сентября Днем казахских национальных пород собак "тазы" и "тобет", передаёт BaigeNews.kz.

"Собаки тазы - незаменимые помощники человеку на охоте, а тобеты — неусыпный сторож стад и имущества наших предков. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков. Изображения подобных собак встречаются в петроглифах, обнаруженных на территории Казахстана, самые древние изображения тазы датируются ХII-Х тысячелетием до нашей эры", - говорится в сообщении.

К слову, 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о предварительном признании казахского тазы "официальной породой тазы" и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы тазы.

“Учреждение Дня казахских пород собак может стать важным шагом в укреплении интереса к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. Проведение мероприятий, посвященных этому дню, привлекло бы внимание туристов, интересующихся этнографией и культурой Казахстана. Кроме того, развитие кинологии и смежных отраслей откроет новые возможности для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений, что способствует экономическому росту и социальной стабильности”, – добавили в ведомстве.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 17 февраля 2025 года.