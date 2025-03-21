Казахстанский боец Шавкат Рахмонов мог провести поединок против бывшего чемпиона UFC британца Леона Эдвардса, однако этот бой так и не состоялся, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бразильский полусредневес Карлос Пратес, занимающий 13-ю строчку рейтинга UFC, признался, что в прошлом году имел шанс встретиться в октагоне с двумя топовыми бойцами – Шавкатом Рахмоновым и Леоном Эдвардсом. Однако по разным причинам оба поединка не состоялись.

"Всего за пару дней у меня была возможность подраться с Леоном Эдвардсом, но бой не сложился. Затем мне почти дали бой с Шавкатом Рахмоновым, но и этот вариант не реализовался. Теперь же я встречусь с Джеффом Нилом", — рассказал Пратес в интервью MMAMania.com.

В ноябре прошлого года Карлос Пратес нокаутировал бывшего соперника Рахмонова Нила Мэгни. Следующий бой бразилец проведет 12 апреля на турнире UFC 314 против еще одного экс-оппонента "Номада" — Джеффа Нила.

Напомним, Пратес дебютировал в UFC в 2024 году, подписав контракт после успешного выступления в претендентской серии Даны Уайта. До этого он становился чемпионом бразильского промоушена Standout Fighting Tournament (SFT).