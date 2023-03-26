У россиян в Европе возникли проблемы с казахстанскими банковскими картами

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У россиян в ЕС появились проблемы с иностранными банковскими картами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на VPost.

Некоторые фирмы по прокату автомобилей в Италии и Германии стали требовать не только действующую банковскую карту, но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту. Это создало большие проблемы "карточным туристам", которые после прекращения работы Visa и Mastercard в России обзавелись картами банков соседних стран, в том числе и казахстанскими.

Турист из Москвы рассказал изданию, что столкнулся с таким требованием при попытке арендовать автомобиль в аэропорту Милана с картой Visa, оформленной в Казахстане.

"В компании, у которой я забронировал машину, теперь в правилах записано, что кроме карты нужно показать документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту. Менеджер сказал, что сейчас из-за этого проблемы со всеми российскими клиентами. И напугал, что по их информации, эти требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС. В итоге пришлось воспользоваться помощью моей спутницы, у которой был вид на жительство Италии и итальянская карта", — сказал он.

Прошлым летом при въезде в страны ЕС у россиян на пограничном контроле стали выборочно проверять наличие средств на весь период пребывания. Требовались наличные или работающая в Евросоюзе банковская карта. Теперь надо думать о подтверждении резидентства, которого у многих "карточных туристов" нет.