У президента Молдовы диагностировали COVID-19

Президент Молдовы Майя Санду не будет 27 августа участвовать в праздновании Дня независимости Молдовы, у нее диагностировали коронавирус нового типа (COVID-19), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Anadolu Ajansı".

Об этом Глава государства сама сообщила 26 августа в видеообращениии через социальные сети, передают молдавские СМИ.

"Дорогие друзья, дорогие граждане. К сожалению, я заболела COVID и не смогу участвовать в массовых мероприятиях сегодня и завтра. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, кроме усталости немного больше, чем обычно. Чтобы не создавать рисков, ближайшие несколько дней я останусь в изоляции", - сказала Санду.

Глава государства напомнила согражданам, что "COVID никуда не делся" и призвала делать тесты при подозрении на заражение и обращаться к врачу.

Все мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Республики Молдова, продолжатся в соответствии с установленной программой.