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  • У представителей деструктивного течения изъяли наркотики в Атырау
dzen.ru Сегодня, 12:50
183
Сегодня, 12:50
183
Фото: dzen.ru

У представителей деструктивного течения изъяли наркотики в Атырау

У представителей деструктивного течения изъяли марихуану в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 19 января сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области изъяли у граждан 1995 и 1996 года рождения полиэтиленовый пакет черного цвета и два бумажных свертка с веществом темно-зеленого цвета, растительного происхождения.

"По итогам судебно-химической экспертизы изъятое вещество весом 186 грамм является марихуаной. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - говорится в сообщении.

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#марихуана #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:50
183
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