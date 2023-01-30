У представителей деструктивного течения изъяли наркотики в Атырау

Фото: dzen.ru

У представителей деструктивного течения изъяли марихуану в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 19 января сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области изъяли у граждан 1995 и 1996 года рождения полиэтиленовый пакет черного цвета и два бумажных свертка с веществом темно-зеленого цвета, растительного происхождения.