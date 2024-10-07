У правительства впереди ещё много работы и серьёзных задач - депутаты и политологи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе референдума, отвечая на вопросы журналистов касательно работы кабмина, прокомментировал ситуацию с возможными изменениями в его составе, отметив, что правительство активно выполняет поставленные задачи и нуждается во времени, чтобы продемонстрировать свои результаты. Корреспондент BaigeNews.kz обратилась к казахстанским политологам и депутатам для получения мнений о текущей ситуации.

Задач у правительства действительно много. Кабмину предстоит разобраться с теневой экономикой, устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой, улучшить инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса, раскрыть промышленный потенциал страны, решить инфраструктурные проблемы, перезагрузить систему социальной поддержки граждан, кардинально повысить эффективность государственного управления. Именно такие задачи были поставлены Главой государства перед правительством в последнем послании.

Олжас Бектенов стал премьер-министром в апреле 2024 года. А большинство министров были назначены в сентябре прошлого года. Политолог Марат Шибутов считает, что слишком рано оценивать работу правительства.

"В нашем правительстве ветераны – это те, кто там работает два года. Не больше. У большинства срок – год. Большинство были назначены 2 сентября прошлого года. Что такое год?! Они даже за бюджет ещё не отчитывались. Поэтому увольнять их смысла нет. Только если бы был грандиозный провал. Если их не отправили в отставку в начале сентября, то в принципе до конца года, я думаю, и не отставят", - сказал Шибутов.

Политолог отметил, что вместо того, чтобы менять людей, лучше поменять отношение к работе.

"Надо в целом смотреть не на людей, а на политику, которую они проводят. По результатам надо оценивать. Два года надо где-то чтобы оценить работу. Министерства у нас сейчас большие. Там полгода надо только чтобы понять, что вообще происходит", - отметил он.

В целом, по его словам, ситуация не такая уж и плохая, а разговоры об отставке правительства пошли только потому, что у нас очень сильно любят критиковать, а журналисты находятся в постоянном поиске сенсаций.

Экономический обозреватель Юрий Масанов также считает, что и сам вопрос журналистов, и ответ Президента на него продиктованы необходимостью отреагировать публично на слухи о возможной отставке кабинета премьер-министра Олжаса Бектенова на фоне сложностей в экономике страны.

"Напомню, сейчас крупнейшая из задач - удвоить ВВП к 2029 году в два раза, что требует экономического роста минимум на 6% каждый год, чего пока мы не видим", - подчеркнул эксперт.

С другой стороны, по его словам, в защиту можно действительно указать на сроки.

"За время в чуть более полгода, когда еще и произошли крупнейшие за несколько десятилетий паводки, сложно показать быстро крутые результаты. Накопившиеся системные проблемы нужно решать реформами, и мы действительно можем их не видеть. Сама суть системных реформ в том, что они дают результаты не мгновенно, а в перспективе", - считает Юрий Масанов.

Однако он предостерег, что не следует постоянно ссылаться на нехватку времени.

"При этом не получится постоянно ссылаться на то, что времени для работы “пока было недостаточно”, результаты нужно показывать. Поэтому если сейчас как-то можно экономическое замедление списать на паводки или внешнюю конъюнктуру, то дальше так не сработает – за правительством внимательно следят не только на самой верхушке власти, но и широкая общественность. Времени на раскачку уже давно нет, нужно решать и оперативные, и стратегические задачи в краткие сроки, но эффективно", - сказал экономический обозреватель.

Депутат Мажилиса Марат Башимов отметил, что Президент, отвечая на вопрос журналиста, дал объективную картину.

"Президент просто так оценку правительству не дает. Он же видит, что они работают, стараются. Так не бывает, что только что назначили, и сразу надо увольнять. Правительство не может же всю 30-летнюю историю в один момент за семь месяцев решить. Нет, конечно", - сказал Башимов.

Депутат рассказал о преимуществах премьерства Бектенова.

"Он очень спокойно и принципиально относится ко многим вопросам и сам старается их решать. Я сам видел его как председательствующего в комиссиях по разным аспектам, как он очень спокойно ровно видя проблемы, ставит задачи и требует их исполнения. Между прочим правительство в этом отношении ведь подтянулось. Не так что в одно ухо зашло в другое вышло. Нет такого. Еще один плюс – начиная новые программы и проекты, Бектенов всегда смотрит сквозь призму антикоррупционной сферы", - сказал Башимов.

При этом депутат считает, что на долю нынешнего кабмина выпало очень непростое время.

"Правительство исправляет 30-летний накопленный негатив. Они отличились тем, что в паводках всё правительство хорошо поработало. Это тоже президент объективно подчеркнул. Сейчас ставится задача социально-экономического развития при тех же сложных геополитических, экономических условий, поэтому я поддерживаю данную президентом оценку, и считаю, что президент, к которому стекается много информации, со всех сторон анализирует и видит, что карт-бланш правительству еще можно давать, и оно будет еще эффективнее работать", - сказал Башимов.

Уже сейчас, по наблюдениям депутата, со стороны правительства идет очень много законопроектов, которые связаны с экономикой, социальной сферой. В новом бюджете более половины всех расходов направлены на социальную сферу, что уже говорит о том, что правительство пытается сделать жизнь казахстанцев лучше.

Что касается министров, то, как отметил Марат Башимов, это динамичный аспект, который может меняться.

"С теми министрами, которые не справляются, можно распрощаться. Это же нормальный процесс", - сказал он.

Депутат Мажилиса РК Магеррам Магеррамов также считает, что семь месяцев – это недостаточный срок, чтобы давать оценку работе правительства.

"Тем более надо учитывать, что у нас вот такие небывалые паводки были. Правительство по сути работало в аврале. Стояли вопросы эвакуации граждан, а затем и быстрого восстановления имущества людей, социальной инфраструктуры. Надо подождать, дать еще время, потом уже делать выводы. Как в целом по работе правительства, так и отдельных министерств.

Независимый эксперт Эрик Батырханов говорит, что мы живем в непростое время, когда Казахстан и многие страны в мире столкнулись с серьезными вызовами, такими как геополитическая напряженность, санкции, нарушение глобальных торговых точек, прямые военные конфликты. Это всё оказывает значительное влияние на мировую экономику и на нашу страну в том числе.

"Эти фактор не могут не отражаться на внутренней политике и экономической ситуации. В таких условиях предлагать сразу расформировать правительство не корректно. Стоит помнить, что смена руководства – это крайний и ответственный шаг, который не всегда ведет к немедленным позитивным явлениям", - сказал эксперт.

Он предлагает не спешить с кадровыми решениями, а нынешнему руководству дать шанс справиться с такой кризисной ситуацией.

Кроме того, у правительства много работы и серьезных задач впереди.

"У нас только завершился референдум по строительству АЭС. Это всего лишь первый шаг. Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть, что неизбежно отразится на наших доходах и бюджете. Нам нужно решать вопросы, связанные с курсом тенге и в целом со стабилизацией экономики. Скорей всего, придется менять, пересматривать, переструктурировать бюджет. Вызовов много. Правительству придется их решать в условиях ограниченных ресурсов", - сказал Батырханов.

По его словам, в решении этих вопросов должно принять участие все экспертное сообщество, граждане, а не только правительство.

Напомним, 6 октября после голосования на референдуме по АЭС Касым-Жомарт Токаев провёл брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В ходе брифинга журналисты попросили Президента оценить деятельность нынешнего Правительства.