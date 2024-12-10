Депутаты парламента поручили заинтересованным госорганам завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта следующего года. Об этом сказал спикер мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов на расширенном собрании фракции партии с участием членов правительства, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе активного обмена мнениями депутаты мажилиса довели до членов правительства актуальные запросы граждан о внедрении единого часового пояса. В частности, мажилисмен Ж. Ашимжанов обратил внимание на множество обращений в адрес депутского корпуса от жителей Алматинской области, области Жетысу и других регионов. Депутат Е. Саиров заявил, что для построения гармоничного общества парламент и правительство должны иметь единую позицию по данному вопросу. Депутат Ю. Кучинская выразила мнение, что подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона.

Свои мысли и предложения также высказали депутаты Р. Заитов, Л. Тумашинов, Н. Сабильянов, Е. Жанбыршин, Б. Нажметдинулы, Н. Дементьева, Д. Мукаев и другие. Также с докладами выступили министр торговли и интеграции А. Шаккалиев, министр науки и высшего образования С. Нурбек, министр здравоохранения А. Альназарова.

Резюмируя итоги собрания фракции, спикер мажилиса отметил, что тема смены часового пояса остаётся одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Он особо подчеркнул, что подобные решения должны приниматься с проведением предварительного детального анализа и широкого обсуждения. Это позволяет вести эффективную разъяснительную работу для общества. В этой связи правительство решило провести многофакторное научное исследование о влиянии перехода на единое время, которое даст ответы на многие вопросы.