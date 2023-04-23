У Петропавловска появится свой архитектурный дизайн-код

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Специальный архитектурный дизайн-код разработают для Петропавловска. Об этом аким города Руслан Анбаев сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник рассказал, что на создание кода из бюджета планируют выделить 81 миллион тенге.

"Уютный, атмосферный, дружелюбный Петропавловск. Приезжих он встречает как старый добрый друг, окружая комфортом и теплом. Для местных — это город со своей особой историей, с родными улочками и живописными местами. Наша задача — сохранить эти тёплые ассоциации, связанные с нашим областным центром. Кроме того, мы должны чётко видеть очертания будущего города и идти к ним уверенными шагами. Прийти к этому нам поможет разработка архитектурного дизайн-кода. Он необходим для целостного создания образа города", — написал Руслан Анбаев.

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Аким пояснил, что документ ориентирован на фасадные элементы зданий, сооружений и улично-дорожное пространство.

"Проще говоря, - это инструкция, которая объясняет, например, как можно размещать и оформлять вывески, фасады, входные группы, рекламные конструкции и так далее. На разработку дизайн-кода Петропавловска планируется выделить 81 млн тенге. Сумму утвердили на внеочередной сессии городского маслихата", — пояснил градоначальник.

По его словам, для разработки дизайн-кода объявят конкурс. Определившимся разработчикам горожане могут предлагать свои варианты создания единого облика областного центра.