В Актюбинской области женщина, представившись работником социальной службы, сообщила 72-летней пенсионерке, что проводится обмен денег на новые купюры. Потерпевшая, поверив словам женщины, пенсионерка передала женщине четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После того, как пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемой.

"Она оказалась жительницей города Алматы, ее доставили в отдел полиции. В ходе следствия женщина признала свою вину. Деньги подозреваемая успела потратить на свои нужды", - говорится в сообщении.

Полиция рекомендует быть осторожными в отношении подозрительных предложений и звонков, связанных с деньгами.

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