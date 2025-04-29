Глава Минздрава Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве прокомментировала состояние солдата-срочника Ербаяна Мухтара, который получил черепно-мозговую травму в армии. Она отметила, что его состояние стабильное, но при этом у него сложный диагноз, передает BaigeNews.kz.

"У него очень сложный диагноз. Надо сказать, что вместе с травмой была и инфекция. Поэтому идет соответствующая работа. Он также побывал в Турции. Сейчас мы дополнительно обследуем. Мы обсудили с его родителями вопрос организации лечения в Турции или другой стране при необходимости. Они дали согласие на лечение в Казахстане. Ему оказывается необходимая помощь", - сказала министр.

По ее словам, Ербаян Мухтар был госпитализирован в Национальный медицинский центр. Рядом с ним находится отец.

Напомним, в 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете.