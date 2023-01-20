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"У него очень хорошее сердце" - врач рассказал подробности об операции Назарбаева
Операция на сердце Нурсултана Назарбаева прошла успешно. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщил директор по хирургии НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя, передаёт BaigeNews.kz.
Он уточнил, что перенесённая на сердце операция первого президента Казахстана, проведённая сегодня, была плановой.
"Уже длительное время я являются консультантом Нурсултана Назарбаева. Процедура была запланировала ещё в прошлом году. Мы решили в силу его занятости и состояния здоровья провести её, когда ему будет удобно. И поэтому провели сегодня. Есть некоторые вопросы они касаются диагноза, которые является тайной пациента. Не все пациенты хотят, чтобы освещали их состояние в СМИ", — рассказал известный кардиохирург.
Он отметил, что операцию провели утром 20 января, она длилась около двух с половиной часов.
"Это не совсем операция, это процедура. Но в русскоязычном обществе путают эти термины. Операция — это когда открывается грудная клетка, а процедра — это через минимальные доступы, по международным правилам это просто вмешательство. (...) Операция прошла успешно, нам, я имею в виду медицинской общественгости, есть чем гордиться. Я к любому пациенту отношусь как к близкому человеку. Мне страшно за каждого клиента, так как человек доверяет тебе своё здоровье, и важно не выйти за рамки своих возможностей. Его (Нурсултана Назарбаева - ред.) состояние хорошее, когда-то мы с ним беседовали и я в шутку сказал, что хотел бы побывать с ним в космосе, так как у него очень хорошее сердце. Выписка будет проведена в ближайшее время", — сообщил он.
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