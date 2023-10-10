У населения отсутствует заинтересованность в личной безопасности - глава МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациями Сырым Шарипханов на заседании правительства заявил о том, что у населения отсутствует заинтересованность в личной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

"Необходимо отметить тенденцию отсутствия заинтересованности населения в личной безопасности. К примеру, в текущем году от профилактических консультаций отказались жильцы свыше 10-ти тысяч домов. В этой связи, нами через социальные сети, домовые чаты и организации образования ведётся кампания "Школа-Дети-Родители", путём которой в семьи ненавязчиво внедряются элементарные требования пожарной безопасности. Отдельным проблемным вопросом обеспечения безопасности граждан в отопительный период является предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием бытового газа", - сказал министр.

По его словам, в регионах имеется нехватка квалифицированных специалистов, осуществляющих контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых потребителей и дефицит штатных единиц.

При этом, с 2021 года эта функция возложена на акиматы и реализуется жилищной инспекцией, уточнил министр.

Для снижения риска возникновения крупных чрезвычайных ситуаций в отопительный период Сырым Шарипханов считает, что акиматам совместно с МЧС нужно продолжить профилактическую работу с собственниками объектов по вопросам безопасности.

Также он считает, что министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами нужно принять меры по контролю за безопасностью жилья.

Помимо этого глава МЧС считает нужным министерствам культуры и информации, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности оказать содействие в размещении рекламы на противопожарную тематику.