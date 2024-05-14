У нас всегда возникали проблемы с формой - глава Минтуризма пообещал качественную одежду для участников Игр в Париже

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев рассказал, есть ли риск повторения ситуации с некачественной формой для олимпийцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Все вы свидетели того, что на Азиатских играх у нас произошёл форс-мажор с обувью спортивной и с формой. После этого мы провели "разбор полётов". Не только мы провели, следственные органы возбудили ряд уголовных дел, по которым сегодня идёт следствие", - сообщил на пресс-конференции в правительстве Ермек Маржикпаев.

По его словам, чиновники Минтуризма и спорта сделали соответствующие выводы.

"Что касается олимпийской формы, которую мы сегодня готовим. В январе была создана комиссия. В комиссии были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, общественные деятели, представители СМИ. На первом этапе мы думали, что будет шквал каких-то предложений, первый этап - это рассмотрение предложений наших дизайнеров. К сожалению, очень малое количество, шесть дизайнеров вышло. Но их предложения не удовлетворили комиссию. Был объявлен второй этап конкурса, на который вышло 15 дизайнеров, и появился лидер. Мы данную форму показывали и в парламенте. Одежда для Олимпиады будет готовиться за счёт спонсорских средств. Мы же отвечаем за эту ситуацию. Дело в том, что у нас всегда возникали проблемы с формой, на всех Олимпиадах такое было, форма появлялась буквально за 2-3 дня. Мы надеемся, что олимпийская форма появится в конце июня - начале июля", - отметил министр.